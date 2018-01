Et fryktelig uvær har gjort at dagens sprintøvelser i Tour de Ski i Oberstdorf er avlyst.

Prologen for kvinnene gikk som normalt selv om det var regn og så kraftig vind at reklameskilt og gjenstander fløy avgårde og truet løperne.



Maiken Caspersen Falla vant og tilsammen seks norske kvinner tok seg videre til finale. Men arrangørene kom fram til at det var for farlig å fortsette rennet.