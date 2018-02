Toyota og Lexus tilbakekaller over 500 norske biler, som følge av problemer med airbagen.

På verdensbasis er det snakk om en tilbakekalling av 645 000 biler.



Det er hovedsakelig Toyota Prius og SUV-ene RX og NX som Toyota selger under merkenavnet Lexus som er rammet.



Nettavisen skriver at feilen kan gjøre at airbagen ikke utløses.