Travelt for Røde Kors

Røde kors har vært ute på mange oppdrag i helgen, og forventer at det blir mye mer å gjøre i påsken.



Flere snøkred

Det er nå betydelig snøskredfare mange steder. Kjersti Løvik, som er landsrådsleder for hjelpekorpset, sier folk må være forsiktige.



- Vi ser at det har gått flere store skred over Europaveier det siste døgnet. Vi oppfordrer alle til å følge merkede lyøyper, og til å unngå terreng som er brattere enn 30 grader.





Men det er ikke snø skred som har ført til flest skader hittil, det er uheldige turgåere som har skadet seg på andre måter.

- Det vi ser går igjen, er bruddskader og forstuinger som har skjedd ute i terrenget. Det er det vi har hatt mest av.



Håper på solbrilleskille

Løvik sier det er veldig mye folk i fjellet nå. Hun håper folk kan kose seg, og at de unngår uhell den neste uken.

- Jeg håper vi får se mange pandaansikter med solbrilleskille når påsken er over. Vi trenger litt kos i sola etter den vinteren mange har hatt, sier hun.

Frykter norovirus