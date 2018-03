Tre menn i et band er dømt til fengsel i fem til syv måneder for å ha kidnappet og mishandlet en mannlig bandkollega.

I dommen går det frem at at mennene i juni i 2016 holdt kollegaen som gissel og utsatte han for grov vold og nedverdigende handlinger.



Bakgrunnen skal være at musikeren hadde hatt et sidesprang med kona til en av mennene, skriver TV2.