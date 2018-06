En person havnet under et tre som falt overende på Sagene i Oslo i kveld.

Ifølge politiet skal personen ikke vær skadet.



Politiet jobber nå med å avklare at ikke flere er under treet, men tror ikke det er tilfellet.



Og i Drammen har et stort tre delvis veltet og sneiet et hus i kveld. Treet står farlig for publikum og området er avsperret, ifølge politiet.