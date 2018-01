De første politianmeldelsene etter at barn har blitt sendt på koranskole i Somalia er nå kommet inn.

Tre saker er anmeldt så langt. Anmeldelsene kommer etter at NRK i høst dokumenterte at minst ti norske elever har gått på koranskole i Somalia der de ble utsatt for grov mishandling.



Ingen er ennå tiltalt i de tre anmeldte sakene.