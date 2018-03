Tre menn er siktet for drapsforsøk etter et hjemmeran i Ski i Akershus i februar i år.

Under ranet skal de ha truet en familie med både skytevåpen og kniv.



Politiet etterforsket saken med utgangspunkt at det dreide seg om et brutalt hjemmeran, men endt med å sikte dem for drapsforsøk, melder Østlandets Blad.