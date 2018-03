Tre nye personer har fått omgangssyke på turisthytter i fjellet

Den Norske Turistforening melder nå at ytterligere to, kanskje tre, personer har fått omgangssyke på turisthyttene deres på Hardangervidda.

I helgen ble det kjent at 30 personer var fraktet ut med snøskuter, etter at seks ulike hytter ble rammet av det som trolig er norovirus.

Han opplyser at de tre nye smittede kjøres bort fra hyttene nå i formiddag.

– Så akkurat mens vi snakker nå, skal det ikke være flere registrerte tilfeller av omgangssyke på vidda, sier Wikborg litt før klokken 11.

Søndag ble det kjent at de syke har bodd på seks ulike hytter; Sandhaug, Rauhelleren, Mårbu, Kalhovd, Krækkja og Stigstuv. Mandag morgen ble også Litlos lagt til på listen.





Wikholm roser de DNT-ansatte, som har jobbet på spreng for å hindre videre utbrudd.

– Vi er trygge på at hyttene i seg selv nå ikke er smittebærere. Vi har vasket ned med klorin og sikret at det er gode punkter for håndvask, med såpe og rennende vann. Det er det aller beste for å forebygge omgangssyke.

Han sier det ikke er aktuelt å stenge noen hytter, slik situasjonen er nå.

– Det er altså svært få som er blitt syke sammenlignet med hvor mange som faktisk er på fjellet. Så faren for å bli syk er svært liten.





– Jeg ser det er meldt en helt fantastisk påske, med knallsol, vindstille og silkeføre, og jeg kan ikke huske at det har vært så gode værmeldinger for en påske noen gang. Så vi tror mange skal få kjempeflotte påskeopplevelser i år, sier Henning Hoff Wikborg.