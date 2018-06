Tre menn er tiltalt for å ha gjengvoldtatt en kvinne i 20-årene på et gatekjøkken i Oslo i 2016.

De tre mennene ble pågrepet av politet kort tid etter at voldtekten skal ha skjedd og politiet fikk sikret spor.



Kvinnens forsvarer reagerer på at det har gått nesten tre år fra hendelsen fant sted til den kommer opp for Oslo tingrett, melder TV2.



To av mennene nekter straffskyld, den tredje har ikke uttalt seg om saken.