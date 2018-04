Vetrinærhøgskolen opplyser til Dagsavisen at fjerningen av A-posten har ført til uakseptabel lang leveringstid for viktige biologiske prøver i hele Norge. De sier de ikke kan stole på Posten lenger.



Posten ber Vetrinærhøgskolen ta kontakt for å finne løsninger, og sier at de fortsatt leverer gode produkter.