Mannen som ble dømt til 15 års fengsel for et drap i Narvik i 2016, har trukket anken.

Dermed blir dommen fra tingretten stående.



Det var i november 2016 at én mann ble drept og en annen hardt skadd, da den da 23 år gamle mannen knivstakk dem under en biltur.



Den sakkyndige rapporten sier at mannen var tilregnelig, og han trekker derfor anken.