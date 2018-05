Trippeldrapsmann i Belgia var i politiets søkelys

Mannen som skjøt og drepte tre personer i den belgiske byen Liege i dag, var på politiets liste over mistenkte militante islamister.

Det opplyser politisjefen i byen, ifølge nyhetsbyrået AFP.



Politisjefen mener mener også politifolk var målet for angrepet.



To politimenn og en tilfeldig forbipasserende ble drept, før gjerningsmannen selv ble skutt og drept av politiet.



Vitner på stedet skal ha fortalt at gjerningsmannen ropte Gud er stor på arabisk.