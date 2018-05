Trolig ny global varmerekord for april

På mandag ble det målt en temperatur på 50,2 grader i den pakistanske byen Nawabshah. Temperaturen er drøye 25 grader over normalen i byen denne måneden.



Den ekstreme varmen oppsto på grunn av et høytrykk i Det indiske hav, og har også spredd seg til India.



I den indiske hovedstaden New Dehli ble det samme dag målt 42 grader.