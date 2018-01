Fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk, sier til avisa iFinnmark at de har strukket seg langt men at det ikke er framdrift.



De to fylkene prøver å bli enige om navnet på det nye fylket og hvor myndighetsorganer skal plasseres og det ble også brudd i forhandlingene i november.



Nå ber Ørnebakk komunalminister Monica Mæland om å gripe inn.