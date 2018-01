Det ble klart på Aps gruppemøte i ettermiddag, melder Dagens Næringsliv.



Hun tar over for Trond Giske, som trakk seg for en drøy uke siden.



Ifølge avisen mister Giske også plassen i Aps sentralstyre, i tillegg til at han gått av som nestleder og har trukket seg som finanspolitisk talsmann.