Brannvesenet tror deler av anlegget som har brent i Vestfold i over tolv timer vil kollapse.

Det siver nå mindre giftig røyk fra brannen etter at deler av bygningen er revet for å gjøre slukningsarbeidet lettere.



Det ble på et tidspunkt beordret evakuering av 180 boliger, men beboerne har nå flyttet tilbake.



Tre ansatte ved bedriften fikk i seg røyk, og har fått bistand av helsepersonell.