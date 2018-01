Tror flere politikere vil merke #metoo

VARSLER: Høyre er et av flere partier som har fått varsler om seksuell trakassering. Her fungerende leder i Unge Høyre Sandra Bruflot og Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset som orienterer om varslersakene i Unge Høyre. Foto: NTB scanpix

- Vi vil se enda flere #metoo-saker i politikken i løpet av de neste ukene.



Det tror valgforsker ved Høgskolen Innlandet, Jon Helge Lesjø.



- Frustrasjon

I løpet av de siste 12 dagene har #metoo-kampanjen og konsekvensene av den gjort at Trond Giske trukket seg som nestleder i Arbeiderpartiet, Kristian Tonning-Riise har gått av som leder i Unge Høyre og Fremskrittspartiets Ulf Leirstein trukket seg fra alle verv.





- Jeg tro sannsynligheten nå er at vi i de kommende uker vil se flere sånn saker i flere partier fordi det nå er åpnet en demning av en slags misnøye og frustrasjon som har vært i flere organisasjoner, sier Lesjø.





- Et kulturproblem

Denne uka ble statsminister og Høyre-leder Erna Solberg konfrontert med Tonning-Riise saken og sa at hun ikke visste noe før Unge Høyre-lederen trakk seg og at hun dermed ikke forsto alvoret i saken.





I går hevdet Frp-politikere fra Østfold overfor NRK at de varslet Frp-leder Siv Jensen direkte om den upassende oppførselen til Ulf Leirstein allerede i 2012. Jensen skal ha blitt varslet om tekstmeldingene der Leirstein foreslo å ta med en 15 år gammel partifelle på trekantsex. Selv nekter Jensen for at hun ble varslet.





- I utgangspunktet må vi tro politikerne når de sier det. Men dette viser at dette er et kulturelt problem der det tidligere ikke har blitt reagert eller sanksjonert mot de som driver med seksuell trakassering. Det er nå det nye; at nå blir det sanksjonert i en mye større grad enn man gjorde for 10-12 år siden da en også visste at dette skjedde, sier Lesjø.





Han tror ikke håndteringen av disse sakene vil få noen konsekvenser for partilederne.





- Når det gjelder partilederne i Høyre og Frp så vil de komme unna med det, enten de ikke husker eller ikke vil huske, sier valgforskeren.