Tror ikke Leirstein-saken vil ramme like mye som Giske-saken

Det tror statsviter ved Nord universitet, Espen Leirset.



Statsviteren sier at saken med Leirstein er alvorlig, men at den fort vil gå i glemmeboken dersom den håndteres riktig.



Derimot kom Ap for sent på ballen med Giske, og de skjønte ikke dimensjonen av den før det var for sent, sier han til Dagsavisen.