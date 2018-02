Det viser en undersøkelse VG har gjort.



Foran OL for fire år siden svarte mer enn seks av ti at de trodde Norge var renere enn andre nasjoner.



Tre av ti nordmenn tror nå at det finnes norske OL-utøvere i Pyeongchang som har brukt eller bruker dopingmidler.



Seks av ti prosent tror at det ikke finnes norske OL-utøvere som har dopet seg.