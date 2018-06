Tror ikke på kø av eggdonorer

Norske kvinner vil trolig ikke stå i kø for å donere egg når eggdonasjon blir tillatt i Norge.

Det mener flere av de politiske partiene som vil tillate dette.

- Ikke noe rush

- Jeg tror nok ikke vi får et renn av eggdonorer, sier helsepolitisk talsmann i Høyre, Sveinung Stensland, til P4 Nyhetene.

Norge er per nå et av få europeiske land som ikke tilbyr eggdonasjon, men Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, Fremskrittspartiet og SV vil at dette skal bli tillatt. Ifølge Bioteknologirådet er det omlag 200 norske kvinner hvert år som ville ha ønsket å få donerte egg for å bli gravide.

- Ingen må gå rundt og tro at det kommer til å bli en flom av egg som alle kan få. Sånn er det også i land som Danmark som til og med betaler eggdonorene, sier SVs helsepolitiske talsperson, Andreas Wilkinson.

Heller ikke Venstres Carl-Erik Grimstad tror mange kvinner vil gi bort egg.

- Vi ønsker at det skal være sånn som med sæddonasjon at barna skal kunne få vite sitt biologiske opphav og det vil jo selvfølgelig begrense antallet eggdonorer, sier Grimstad.

Uenige om "eggbank"

De fem partiene som er for eggdonasjon er uenige om hvordan dette skal foregå i praksis. Både Venstre og Høyre ser for seg en ordning lik sædbanken i dag, der kvinner donerer egg.

- Det er litt mer teknisk krevende å donere egg enn å donere sæd, så vi får nok ikke en helt lik ordning som med sæddonasjon. Men det vil bli ganske likt, slik jeg oppfatter landsmøtets vedtak. Men Høyre har ikke avgjort hvordan dette skal foregå, for det er et lovarbeid som gjenstår her. Vi ser for oss en ordning der flere kan donere, om det må være en kjent donor eller ikke vet vi ikke, sier Stensland i Høyre.

Mens SV vil ha langt strengere rammer og vil følge rådene fra Bioteknologinemnda.

- Vi ønsker ikke en eggbank, men at de donerte eggene skal være overskuddsegg fra prøverørsbehandling etter at slik behandling er avsluttet. Dette er fordi vi vet veldig lite om de potensielt store farene av den tunge hormonkuren en må gjennom for å kunne donere egg, sier Wilkinson i SV.