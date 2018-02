Tror ikke Trine Frantzen-saken blir oppklart

Politiet i Bergen skal igjen gjøre nye undersøkelser i Trine Frantzen-saken etter at de har fått inn nye opplysninger.



Privatetterforsker Finn Abrahamsen sier til Dagbladet at politiet står overfor et scenario som nesten er umulig å bryte gjennom. Han mener det er nesten håpløst uten et lik, og sjansen for å finne tekniske bevis er minimal.