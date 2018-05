Tror på boligprishopp

Det skriver Finansavisen.



Administrerende direktør Leif J. Laugen i Krogsveen tror det blir en prisutvikling på rundt 0,5 prosent for landet, men at det i Oslo blir en oppgang på 1,5 prosent for april.



Også Administrerende direktør i DNB Eiendom Terje Buraas og direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren tror apriltallene vil vise oppgang for fjerde måned på rad.