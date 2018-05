Oljeprisen kan komme opp i over 100 dollar fatet.

Det tror oljeanalytiker Torbjørn Kjus.



I løpet av de siste tre månedene har oljeprisen falt med over fem prosent, og et fat koster nå 75 dollar skriver Dagens Næringsliv.



Kjus tror derimot dette er drevet av algoritmehandel, og peker på at det er mindre olje i markedet nå sammenlignet med etterspørselen - noe som vil presse prisen opp igjen.