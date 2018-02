- Det kraftige børsfallet over hele verden kan føre til at Norges Bank vil framskynde en renteøkning.

Det mener økonomiprofessor Knut Anton Mork ved NTNU.



Norges Bank har varslet at styringsrenten skal opp i starten av neste år, men Mork sier til NRK at økningen nå kan komme et kvartal eller to tidligere.