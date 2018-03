Tror på videre prisoppgang

Privatmegler-sjef Grethe Meier er overrasket over det gode boligsalget hittil i år og tror man vil se en oppgang på rundt et prosent for landet og litt mer for Oslo.



Eiendom Norge-sjefen Christian Dreyer sier til Finansavisen at det er solgt vesentlig mer enn det som er blitt lagt ut for salg i Oslo og at færre boliger gir høyere priser.