Det tror valgforsker Tord Willumsen ved Østlandsforskning.



I Finnmark er motstanden stor, og 87 prosent stemte i en folkeavstemning i mai nei til sammenslåing.



Willumsen sier til NRK at regjeringen har feilberegnet den folkelige motstanden, og at Troms og Finnmark heller kan bli pålagt et tettere samarbeid om vedtaket oppheves av Stortinget.