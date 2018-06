Tror sammenslåing mislykkes

Det er all grunn til å tvile på at sammenslåingen av Troms og Finnmark blir vellykket.



Det mener professor ved Høgskulen på Vestlandet, og ekspert på regionreform, Oddbjørn Bukve.



Bukve sier til NRK at saken kan få så store politiske konsekvenser at det er et stort spørsmål om det er et klokt valg fra sentralt hold.