Tror Skripal ble forgiftet i eget hjem

Nye undersøkelser viser at den høyeste dosen av nervegiften er funnet på ytterdøren til deres bolig.



De to ble i begynnelsen av mars funnet bevisstløse ved et kjøpesenter i Salisbury i England, og tilstanden deres skal fremdeles være kritisk.



Storbritannia mener Russland står bak giftangrepet., men det nekter Russland for.