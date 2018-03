Tror små summer utløste skyting

Politiet i Oslo tror små summer i forbindelse med narkotikasalg kan være utgangspunktet for konflikten som resulterte i tre skyteepisoder og et drap i Oslo.

For snart to uker siden ble det løsnet skudd på Lambertseter, før en uskyldig mann ble skutt og drept på Bjørndal



Politiadvokat Christian Hatlo sier til Dagbladet at de tror konflikten startet med en bagatellmessig hendelse, som eskalerte da noen begynte å skyte.





Totalt åtte personer er siktet i sakene, én mann er siktet for forsettlig drap.