Den drapssiktede ektemannen til Janne Jemtland kan ha fraktet bort snø fra gårdsplassen utenfor hjemmet for å fjerne blodspor.

Ifølge TV2 er politiets teori at mannen etter drapet dumpet snøen på de to stedene det ble funnet blod som stammet fra Jemtland.



Blodsporene ble funnet 11 kilometer fra parets eiendom og har vært et av de store mysteriene i drapssaken.