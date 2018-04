Tysk politi sier at alt tyder på at den 48 år gamle tyske mannen som kjørte en varebil inn i en folkemengde i Münster i går handlet alene.

En 51 år gammel kvinne og en 65 år gammel mann ble drept i angrepet.



En talsmann for tysk politi sier i dag at det ikke er noe bevis for at andre var involvert. De vet så langt ikke hva motivet for angrepet var.