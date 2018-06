Tror vi slipper fødekaos i sommer

FLERE PÅ JOBB: Jordmorforeningen sier sykehusene er bedre rustet til sommerens fødsler i år enn på lenge. Her fra fødeavdeling B på Akershus universitetssykehus. Foto: NTB scanpix

Fødeavdelingene på norske sykehus er for første gang på mange år godt forberedt på høysesongen med fødsler i sommer.

Det mener Jordmorforeningen.

I flere år har det vært høysesong for fødsler i juni, juli og august, samtidig som jordmødrene skal avvikle ferie og ved enkelte sykehus har det vært så travelt at to og tre fødende måtte dele jordmor.

- Har vært i forkant

- Det virker som det er litt mindre krisestemning før årets sommer enn det har vært tidligere. Det ser ut for at ledelsen ved sykehusene faktisk har tatt dette med jordmorbemanning veldig alvorlig og vært litt i forkant for å få tak i vikarer i ferien, sier politisk leder i Jordmorforeningen, Kirsten Jørgensen, til P4 Nyhetene.

I tillegg går antallet fødsler generelt ned i Norge. I fjor ble det først 57462 barn, 2601 færre enn i 2016.

I flere år var det slik at bare barn som ble født innen 31. august hadde lovfestet rett til barnehageplass året etter. Nå er fristen flyttet slik at barn som er født innen 30. november har rett på plass året etter.

- Det at den er forlenget har hatt en effekt på fødselstallene om sommeren. Så det er veldig positivt, sier Jørgensen.