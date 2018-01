Sjefen for revolusjonsdomstolen i Teheran sier demonstrantene kan bli tiltalt for krigføring mot Gud, og dette kan bli straffet med dødsstraff, melder det iranske nyhetsbyrået Tasnim.



De siste tre dagene har over 400 personer blitt arrestert mens de demonstrerte mot blant annet landets dårlige økonomi og høye arbeidsledighet.