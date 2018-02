Etter et møte med overlevende og foreldre etter skoleskytingen i Florida i Det hvite hus i natt norsk tid, ble presidenten sitert på at han vurderer å la lærere ha våpen tilgjengelig.



Nå skriver han på Twitter at han vil vurdere dette for de som har militær eller spesialtrening, som ifølge Trump innebærer rundt 20 prosent av lærerne.