Bannon beskriver blant annet møtet mellom en russisk advokat og Trumps nærmeste medarbeidere under valgkampen som forrædersk.



Bannon var øverste sjef for Trumps valgkampanje de siste tre månedene før valget



Trump sier i kveld at Bannon ikke bare mistet jobben da han fikk sparken, men også vettet.