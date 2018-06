Trump-advokat: – Kim gikk ned på knærne

Den frittalende advokaten Rudy Guiliani sier i en uttalelse at Trump tvang Kim Jong-Un ned på knærne etter at han kansellerte toppmøtet, og at Kim i senere tid har tryglet om å få til møtet.



Giuliani forsøkte å gi inntrykk av at Trump er en dyktig forhandler som får det som han vil ved å legge press på motparten.