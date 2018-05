Trump-advokat fikk millioner for samtaler med Ukraina

Donald Trump sin advokat Michel Cohen skal ha fått 3,2 millioner fra ukrainsk hold for å ordne et møte mellom Trump og presidenten i Ukraina.

Kort tid etter at de to traff hverandre, avsluttet Ukrainas antikorrupsjonsbyrå en etterforskning av Trumps tidligere valgkampleder, skriver BBC i kveld.



Det er ikke kjent om Trump selv visste om den angivelige pengeoverføringen.



Cohen er fra før anklaget for å ha betalt en pornoskuespiller for å holde tyst om et angivelig forhold mellom henne og presidenten i 2006.