Trump beklager Twitter-melding

Det er i et intervju med ITV at han sier seg villig til å ta selvkritikk på at han delte en Twitter-melding fra høyreradikale Britain First.



Trump hevder at han ikke kjente gruppens holdninger, og delte meldingen fordi den handlet om å bekjempe islamistisk terror.



- Men hvis du sier at gruppen består av fæle, rasistiske mennesker, så kan jeg gjerne si unnskyld, sa den amerikanske presidenten til den britiske intervjueren i dag tidlig.