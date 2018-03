Donald Trump foreslår å innføre dødsstraff for narkohandlere.

Det fortalte den amerikanske presidenten i en tale i kveld, som en del av en trepunktsplan for å slå hardere ned på narkotika.



I talen tok han også til orde for å utvide behandlingsprogrammet for rusmisbrukere, samt innføre informasjonskampanjer.



Antall overdose-dødsfall i USA siden år 2000 blitt mer enn tredoblet.