Trump og May møttes i natt

Det ble USAs president Donald Trump og Storbritannias statsminister Theresa May enige om da de snakket sammen på telefon i natt, norsk tid.



Hva den reaksjonen skal være er imidlertid ennå ikke klarlagt. Ifølge en pressemelding fra den britiske regjeringen ble de to enige om å jobbe tett sammen om en «internasjonal respons».



De er også enige om behovet for å forhindre ytterligere bruk av kjemiske våpen fra Assad-regimet.