Det kunngjorde den amerikanske presidenten nå i kveld.



Trump sa i sin tale i Det hvite hus at avtalen var forferdelig, og aldri burde vært inngått.



Han langet samtidig ut mot Iran. Trump sa at Iran har bombet og drept hundrevis av amerikanske tjenestemenn, og at regimet har støttet terror og kaos ved å plyndre velferden fra sitt folk.