Donald Trump starter 2018 med å hudflette Pakistan i et nytt Twitter-innlegg.

- Pakistan har ikke gitt oss noe annet enn løgner og bedrageri de 15 siste årene, og har blitt en frihavn for terrorister som vi jakter på i Afghanistan, sier presidenten.



Ifølge han har USA bistått Pakistan mer enn 33 milliarder dollar de 15 siste årene. Han avslutter innlegget med å si at den tiden nå er over.