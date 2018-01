Under et møte i Det hvite hus i går, der det var snakk om en innvandringsavtale, sa Trump ifølge flere kilder at han heller vil ha innvandrere fra Norge enn fra drittland.



Med drittland, skal han ha henvist til Haiti, El Salvador og afrikanske land.



Trump får kritikk både fra egne rekker i Republikanerne og fra Demokratene etter kommentaren.