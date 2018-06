Trump trekker G7-støtten

Det gjør han, ifølge sine egne utsagn på twitter, fordi han mener Canadas statsminister Justin Trudeau er falsk.



- Trudeau fremsto så ydmyk og mild under møtene våre på G7, bare for senere å stille på en pressekonferanse etter at jeg dro, der han sier at "USAs toll er en fornærmelse" og at han "ikke vil bli herset med". Det er veldig uærlig og svakt, skriver Trump.