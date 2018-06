Trump truer Kina med toll på 1600 milliarder kroner

USAs president Donald Trump truer nå med å innføre en ny toll på kinesiske varer til en verdi av svimlende 1600 milliarder kroner.



Det skjer kort tid etter at begge landene innførte straffetoller mot hverandre.



Trump sier de er klar for å sette inn ytterligere tiltak for å få Kina til å åpne markedet sitt opp for amerikanske varer.



Kina kaller utspillet for utpressing.