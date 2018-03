Det sa USAs president Donald Trump i en tale i Ohio i går.



USA har over 2.000 soldater i den østlige delen av Syria, hvor de samarbeider med lokale militsgrupper for å drive IS ut av landet.



Tidligere utenriksminister Rex Tillerson, som nylig fikk sparken, sa i januar at USA burde være til stede i landet for å hindre at IS og al-Qaida kommer tilbake.