Trump vil dra tidlig hjem

Det melder Det hvite hus i natt.



Og det er nok et element som er med på å forsterke inntrykket av at lederne for de seks andre landene vil stå samlet mot lederen for USA.



I går holdt Frankrikes president Emmanuel Macron og Canadas statsminister Justin Trudeau en felles pressekonferanse, der de gjorde det klart at de andre G7-lederne ikke må være redde for å inngå avtaler uten Trump på toppmøtet.