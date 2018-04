Trump vil fortsatt hente soldatene hjem

Det opplyser det hvite hus.



USA, Storbritannia og Frankrike avfyrte mer enn 100 raketter mot Syria natt til lørdag. Angrepet kom bare ti dager etter at Trump sa han ville ha de amerikanske troppene i landet hjem så fort som mulig.



Flere av Trumps militære rådgivere har forsøkt å overtale ham til å beholde soldater i Syria, blant annet for å hindre at IS vokser seg sterkere igjen.