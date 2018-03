Donald Trump gjør nå et nytt forsøk på å forby transpersoner i militæret.

Den amerikanske presidenten sa i fjor at transkjønnede soldater var uønsket og gikk inn for et forbud som ble stoppet av Pentagon.



Trump har nå lagt fram en ny ordre, hvor transpersoner kun i enkelte tilfeller får lov til å tjene. Også dette ignorerer Pentagon, som sier ordren bryter med loven.