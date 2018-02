Donald Trumps stabssjef, John Kelly, skal ha sagt at han er villig til å gå av, på grunn av hvordan han har håndtert saken mot Trumps rådgiver Robert Porter.

Porter er anklaget for vold mot to ekskoner og en tidligere kjæreste, og gikk av onsdag.



Ifølge kilder flere amerikanske medier har i Det hvite hus, skal Kelly i flere måneder ha vært klar over anklagene, som først ble offentlig kjent denne uken.